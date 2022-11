Football : Magenta et Dumbéa perdent gros

Dominée par l’AS Kunié (4-1) en cet après-midi du samedi 19 novembre, l’AS Magenta a vu s’envoler ses derniers espoirs de terminer dans les deux premiers de la Super Ligue, lors de cette 22e journée. Même en ayant joué trois et deux matchs de plus que ses principaux rivaux, Tiga et Hienghène, l’ASM n’est que troisième et ne peut plus espérer l’une des deux premières places qualificatives à un barrage donnant droit à la prochaine Ligue des champions océanienne.

Dumbéa distancé

À l’opposé du tableau, le sort du Dumbéa FC est également scellé par sa 12e défaite encaissée devant Hienghène (2-0). Un doublé d’Amy Roiné a offert une 19e victoire au champion sortant qui reste ainsi au contact de Tiga.

La situation de Dumbéa est devenue d’autant plus intenable que Qanono s’est imposé au Mont-Dore (3-2) lors d’une rencontre jouée au stade de Hnassé. Une 6e victoire qui lui donne total de 38 points qu’il peut porter à 43 même en perdant ses 5 dernières rencontres, contre 39 points pour Dumbéa même s’il remporte la dernière rencontre qui lui reste à jouer.

Les résultats

Samedi :

AS Magenta – AS Kunié : 1-4

Dumbéa FC – Hienghène : 0-2

Qanono – Mont-Dore : 3-2

Horizon – Tiga : reporté

Dimanche :

14h : AS Lössi – SC Ne Drehu

16h : AS Wetr – JS Baco

Le classement

1. Tiga Sport 65 pts (18 matchs joués)

2. Hienghène Sport 64 pts (19m)

3. AS Magenta 63 pts (21m)

4. SC Ne Drehu 50 pts (19m)

5. AS Mont-Dore 50 pts (20m)

6. AS Kunié 47 pts (19m)

7. AS Lössi 39 pts (18m)

8. Qanono Sports 38 pts (17m)

9. AS Wetr 37 pts (19m)

10. Horizon Sport 36 pts (17m)

11. Dumbéa FC 35 pts (21m)

12. JS Baco 24 pts (20m)