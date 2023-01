Tennis : Raul Brancaccio remporte l’Open Sifa

Olivier Le Dain a longtemps cru passer entre les gouttes. Alors que démarrait la finale simple de l’Open Sifa, vers 15 heures, il savourait (et se touchait la tête pour ne pas se porter le mauvais œil) d’avoir eu une semaine sans pluie… Son bonheur fut malheureusement avorté avant la fin du tournoi.

» A LIRE AUSSI : La finale de l’Open Sifa interrompue par la pluie

Dans le courant du deuxième set, la pluie et même quelques orages ont fait leur apparition dans le ciel nouméen, laissant craindre une possible interruption. Si le match s’est poursuivi dans un premier temps, Laurent Lokoli s’offrant même une balle de match dont il rêvera certainement pendant longtemps (il a levé les bras en pensant avoir gagné), la pluie s’est finalement intensifiée, poussant les officiels à stopper le duel alors que le Français avait dominé la première manche (6-4), mais était mené dans la deuxième (6-5).

Quatre heures d’attente

Le début d’une longue attente pour les joueurs, les officiels et les spectateurs, dont beaucoup finiront par quitter l’enceinte du Ouen-Toro. Logique tant la pluie a mis du temps à se calmer. Et, finalement, vers 21h15, les joueurs sont de nouveau entrés sur le court Wanaro-N’Godrela pour achever la finale devant des gradins beaucoup plus clairsemés.





Raul Brancaccio a tout de suite repris ses marques pour empocher le 2e set et s’offrir un 3e set décisif. Malheureusement, celui-ci a rapidement été à sans unique alors que le Français, dépassé, a multiplié les fautes directes. Le point de pénalité reçu n’a fait qu’accentuer une colère de plus en plus présente sur le court. Geste d’énervement, jet de raquette, contestation… Après une première partie de finale intéressante, Laurent Lokoli n’a pas su gérer la coupure, offrant le titre sur un plateau à son adversaire, qui n’en demandait pas tant.

Raul Brancaccio devient le deuxième Italien a levé les bras à Nouméa, après Flavio Cipolla en 2008.