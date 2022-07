Trail : la Gigawatt 2022 est annulée

Répartis sur les parcours de 3, de 10, de 16,5 et de 26 kilomètres, avec des départs étalés de 7 h 45 à 8 h, ils étaient 1 224 inscrits pour la 28e édition de la Gigawatt.

Celle-ci ne se déroulera finalement pas ce dimanche matin, contrairement à ce qui était prévu.

En cause : le temps, pluvieux. Et ce alors que l’épreuve était déjà annoncée comme glissante.

"Garantir la sécurité et le confort de tous"

"Les conditions météo se dégradent par rapport aux prévisions initiales prévues pour aujourd’hui et demain. Pour garantir la sécurité et le confort de tous, Challenge Organisation et Enercal ont décidé d’annuler la course prévue demain, dimanche 31 juillet", a ainsi écrit Challenge Organisation sur sa page Facebook ce samedi en fin de journée, le même texte étant aussi sur la page d'Enercal et celle de la course.

Remboursement

"Vous serez remboursés de vos frais d’inscription. Automatiquement si vous vous êtes inscrits sur www.gigawatt.nc. En contactant Challenge Organisation à partir du mardi 2 août si vous vous êtes inscrits chez Terre de Running (25 35 11 ou contact@challenge-org.nc)", est-il précisé. "Nous partageons votre déception et vous donnons rendez-vous en 2023… sous le soleil ! Merci pour votre compréhension et votre confiance", concluent "Challenge Organisation et Enercal" dans un message commun.