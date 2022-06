Run & Bike : le duo Szalamacha-Prado s'impose sur la promenade Pierre Vernier

Le Vittel Run & Bike s'est déroulé dans des conditions parfaites. Sous un grand soleil, 65 binômes étaient au départ de cette course au principe simple associant deux coureurs pour un seul vélo. Bien coordonnés sur leurs transitions, Mathieu Szalamacha et Natalia Prado ont bouclé les 11 kilomètres en 43'34, devant le duo Claire Jacquin-Julien Nompeix (44'51) et celui associant Illya Justin à Alexandra Pringere (45'10).

Sur l'autre distance proposée (5 kilomètres) le long de la promenade Pierre Vernier, Jean-Guy De Gaillande et Mathieu Rodenas-Coupez ont remporté le classement jeunes (18'32), tandis que David Leclerc et Mae Vende-Leclerc se sont imposés chez les séniors (21'09).