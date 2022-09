Swimrun : Hugo Tormento survole l’Ötillö

Il est tout simplement imbattable. Après avoir remporté les quatre premières manches de la Coupe du monde de swimrun, le Calédonien Hugo Tormento, associé à son binôme suédois Max Andersson, a signé une nouvelle performance de haute volée. Historique même.

En Suède, dans l’archipel de Stockholm, le duo franco-suédois a remporté l’Ötillö 2022, le championnat du monde de swimrun, une course de 70 kilomètres, qui alterne entre course à pied dans les rochers glissants (61 km) et nage dans la mer Baltique (9 km). Il s’est imposé en 7h01, soit avec plus de 37 minutes d’avance sur le précédent record.

"Un rêve éveillé"

Arrivé 3e l’an dernier en compagnie d’un autre Français, Matthieu Poullain, Hugo Tormento décroche cette année le Graal du swimrunner : s’imposer sur la ligne d’arrivée d’Ötillö, là où tout a commencé il y a près de vingt ans. Il est le premier athlète français à réaliser cet exploit. " C’est dingue, c’était juste une journée parfaite dans la continuité d’une saison de rêve. Max et moi, cela a été un coup de foudre sportif et amical immédiat. Tout est simple et évident et empiler les kilomètres d’entraînement à ses côtés est vraiment un plaisir. Je suis extrêmement ému, je vis un rêve éveillé devant toute ma famille venue en Suède pour l’occasion ", a réagi Hugo Tormento, dans le quotidien sportif L’Equipe.