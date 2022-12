Szalamacha finit dans le top 50 en Australie

Engagé dimanche sur un Ironman à Busselton, au sud de Perth, sur la côte ouest australienne, Mathieu Szalamacha a pris la 50e place du classement général, sur un peu plus de 1 000 arrivants, en 9 heures, 13 minutes et 28 secondes. Le membre de la sélection calédonienne de triathlon s'est classé 44e chez les hommes et 8e de sa catégorie (hommes de 35-39 ans). Il a nagé les 3,8 kilomètres en 57'20, avalé les 180 kilomètres à vélo en 4h57'02 puis couru les 42,2 kilomètres en 3h07'34. La course a été gagnée en 7h45'22 par l'Australien Max Neumann (27 ans), membre du circuit international professionnel.