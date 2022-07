L’artiste Ito Waia est décédé

Bien connu des Calédoniens, Édouard Ito Waia est décédé dans la nuit de samedi à dimanche.

Peintre, sculpteur et photographe, il était un artiste engagé.

Né en 1959 à Maré, il fut adopté à Bourail à la tribu d’Azareu. Avec son appareil photo, l’homme sillonnait les vallées du domaine de Déva pour capter la nature.

Ito Waia était également consultant environnemental et culturel pour la SEM Mwé Ara et animateur auprès des plus jeunes dans une classe à projets artistiques et culturels pour transmettre son savoir.

Le centre culturel Tjibaou lui a rendu hommage sur Facebook : "Plus de 20 ans de compagnonnage avec cet immense artiste qu’était Ito Waïa. Il nous quitte en nous laissant une exposition à son image : puissant, sensible et engagé. Que ton repos soit doux".

Depuis le 19 juillet, le centre Tjibaou accueillait une exposition d’Ito Waia, "D’âme natures", une exposition "photo-graphique".