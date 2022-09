Les croisières reprendront en octobre en Nouvelle-Calédonie

L’information avait fuité dès le mois d’août par la compagnie australienne P & O Cruises qui annonçait que son navire Pacific Explorer fera son retour sur le Caillou dès le 4 octobre prochain.

Une reprise que n’avait pas formellement confirmée le gouvernement jusqu’à ce vendredi matin, l’exécutif annonçant officiellement que "la Nouvelle-Calédonie ouvrira ses frontières maritimes au tourisme de croisière à partir du mardi 4 octobre 2022".

Comme prévu, le Pacific explorer fera ainsi une escale de nuit à Nouméa, du 4 au 5 octobre, suivie d’une halte à Lifou, le 6 octobre.

Des choix différents en fonction des îles

Fin août, le gouvernement, interrogé sur le sujet, avait annoncé que seules Nouméa et Lifou s’étaient prononcées en faveur d’un retour des croisiéristes. Pour autant, d’importantes réflexions sont engagées sur les conditions de cette reprise.

Interdire les plus gros navires pour adapter l’activité touristique à la taille des îles, diminuer le nombre de touchers de paquebots à l’année… " Tous ces sujets sont sur la table, il faut profiter de cette crise sanitaire pour repenser le développement de la croisière, expliquait alors Mickaël Forrest, membre du gouvernement en charge du tourisme. La question de la dimension des bateaux, c’est aussi une demande particulière des populations locales, notamment de Lifou. À Maré, c’est le réaménagement du port de Tadine, en cours d’étude, qui freine une éventuelle reprise. On doit écouter chaque partie prenante pour que la filière croisière puisse continuer à s’inscrire dans des perspectives nouvelles et sincères. "

Les autorités de l'île des Pins s'orienteraient quant à elles vers un arrêt total ou du moins un ralentissement drastique de l'activité (avec un toucher par mois, voire tous les deux mois).

Pour rappel, le gouvernement avait décidé d’interrompre la venue des navires de croisière en Nouvelle-Calédonie le lundi 16 mars 2020, dans le cadre des mesures de prévention prises pour lutter contre la propagation de la Covid-19.