Tout le pays en vigilance jaune fortes pluies et orages

Météo France Nouvelle-Calédonie vient de diffuser une vigilance fortes pluies et orages sur l’ensemble du pays. Le service météo prévoit un ciel est encore bien chargé cette nuit. L’activité orageuse devrait concerner surtout la côte Est et les Loyauté, puis la pointe Nord à la fin de la nuit. Sur l’Ouest et le Sud, il est attendu que les averses orageuses "s’évacuent en soirée avant amélioration."

La vigilance jaune implique une attention particulière si vous pratiquez des activités sensibles au risque météorologique.