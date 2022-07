[BOURAIL] Les travaux de renforcement de la RT3 vont débuter, des restrictions de circulation à prévoir

À la suite des éboulements survenus sur la RT3 (transversale entre Bourail et Houaïlou) au niveau du col des Roussettes, les travaux de réfection de la chaussée débuteront à compter du lundi 4 juillet pour une durée de deux mois, annonce la DITTT.

Des restrictions de circulation

Outre l’interdiction de circulation aux véhicules poids lourds (charge totale supérieure à 3,5 tonnes), des chicanes ont été mises en place au PR8 à l’accès de la tribu de Pothé, et au PR15, au sommet du col des Roussettes.

Ces restrictions pourront être levées avant la fin des travaux, à mesure que les sections les plus dégradées auront été traitées.

"Afin d’éviter le risque d’une coupure totale de la route qui serait très préjudiciable pour les populations locales et dans l’attente de la réparation de la chaussée", la DITTT invite les usagers de la route à respecter les restrictions de circulation et les prescriptions en matière de vitesse et de balisage.