Les vols vers Port-Vila reprennent dès juillet

Après deux ans et demi de fermeture des frontières, les rotations entre La Tontouta et Port-Vila reprennent dès le 1er juillet. Pour l'occasion, un tarif promotionnel unique de 31 165 francs aller-retour est proposé sur l'ensemble des vols opérés par Aircalin et Air Vanuatu.

Test négatif obligatoire

Pour tous les passagers à destination du Vanuatu (Efate et Santo sont uniquement ouvertes aux touristes pour l'instant), il sera demandé un test antigénique négatif de dépistage de la Covid-19 de moins de 24 heures ou un certificat de rétablissement de moins de 28 jours.

Il est par ailleurs fortement recommandé d'être vacciné contre la Covid, même si les personnes non-vaccinées sont également autorisées à voyager vers le Vanuatu.