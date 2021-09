Nouvelles rotations de rapatriement vers les îles mardi 5 et vendredi 8 octobre

Dans un communiqué, Air Calédonie annonce que plusieurs vols de rapatriement à destination des îles auront lieu mardi 5 et vendredi 8 octobre. Les destinations prévues sont Lifou (8 heures) et l’île des Pins (10h50) mardi, puis Lifou (8 heures) et Ouvéa (10h50) vendredi.

Les réservations sont ouvertes dès à présent sur le site internet de la compagnie (www.air-caledonie.nc) mais seront également possibles dès vendredi 1er octobre, puis du lundi 4 au jeudi 7 octobre, de 7h30 à 11h30, au 25 21 77.

La compagnie rappelle les mesures sanitaires requises pour pouvoir voyager : à savoir que les passagers devront présenter un test antigénique négatif de moins de 24 heures et porter un masque.