Une alerte Météo-France pour le relief, Lifou et Maré

Météo-France alerte sur un risque d'averses orageuses en soirée ce samedi 24 décembre ainsi que ce dimanche. La vigilance jaune est valable sur l'ensemble de la Grande Terre, en particulier sur le relief, ainsi que sur Maré et Lifou. D'après le bulletin de Météo-France, sur l'ouest, des averses résiduelles parfois fortes se produisent encore en soirée ce samedi, puis le ciel se dégage progressivement. Sur la façade est et aux Loyauté, des nuages circulent et donnent encore des ondées.

Le vent devient variable faible sur la plupart des régions, tout au plus 10 nœuds d'est sur la pointe Nord, et 5 à 10 nœuds de Nord-Est sur le sud des Loyauté et l'extrême Sud. Dimanche après-midi, le temps tournera à nouveau à l'orage sur le relief avec des averses modérées à fortes, qui se décaleront sur les versants Ouest et Est de la chaine. Ailleurs, les éclaircies garderont l'avantage même si une ondée n'est pas exclue, en particulier sur l'ouest de Maré et Lifou.

Les brises de Sud-Est atteignent 10 noeuds sur l'Ouest. La côte Est et la pointe Nord sont déventées, et le vent de Nord-Est se maintient entre 5 et 10 noeuds ailleurs.

Les maximales sont stationnaires avec toujours 30 à 32 degrés.

Nuit de dimanche à lundi :