Une dizaine de communes en alerte orange pour de fortes pluies et des orages

La Nouvelle-Calédonie se trouve dans une masse d’air humide et instable. Des averses parfois fortes et orageuses concernent déjà de nombreuses régions. En fin d’après-midi ce mercredi et début de nuit prochaine, les averses orageuses, qui se déplacent vers le Sud-Est, deviennent plus fréquentes en liaison avec la formation d’un minimum dépressionnaire à proximité de la Grande-Terre en milieu de nuit. AInsi les communes de Poum, Ouégoa, Koumac, Bélep, Hienghène, Poindimié, Ponérihouen, Pouébo, Houaïlou, Touho ont été placées en vigilance orange. Le reste de la Nouvelle-Calédonie est en vigilance jaune.

En seconde partie de nuit, les précipitations deviennent plus fréquentes et plus intenses sur l’extrême Nord et le Nord-Est. Elles concernent également le reste de la Grande-Terre, les Loyauté et l’île des Pins qui demeurent en Vigilance jaune fortes pluies/Orages. Cette tendance se poursuit durant la journée de jeudi.

Ces averses peuvent donner de forts cumuls de précipitations sur de courtes périodes. Les cumuls attendus sur l’épisode sont de 80 à 150 mm. Une activité électrique parfois intense et de fortes rafales sont également possibles sous certaines cellules orageuses. Les cumuls de pluies attendus et l’activité électrique soutenue justifient une vigilance météorologique toute particulière.