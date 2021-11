Covid : « La Polynésie ne sera plus jamais confinée »

Le président de la Polynésie française, Édouard Fritch, entouré de plusieurs ministres, a organisé une rencontre avec les acteurs économiques de Raiatea, samedi 30 octobre. Il a commencé la réunion par un point sur la situation sanitaire.

"Plus les ressources"

« Le Pays ne sera plus jamais confiné, même si la situation venait à s’aggraver. Car nous n’avons plus les ressources nécessaires pour sauver nos entreprises et nos travailleurs, même sous la forme d’emprunt », a-t-il indiqué martelant que la vaccination était le seul moyen d’endiguer la pandémie.

De son côté, la ministre du Tourisme a confirmé que les croisières avaient été autorisées à reprendre.