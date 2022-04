Emmanuel Macron est réélu président de la République

Seize points les sépareraient. Emmanuel Macron est arrivé en tête de l’élection présidentielle avec 58 % des voix environ. Marine Le Pen a obtenu autour de 42 % selon les premiers résultats connus.

L’abstention est assez élevée, 28 % environ. Les résultats seront affinés au cours de la soirée électorale en Métropole.

Emmanuel Macron devient à 44 ans seulement le premier président sortant reconduit hors cohabitation, depuis l’adoption du vote au suffrage universel direct en 1962. Le président de la République doit fêter cette victoire au Champ-de-Mars, devant la Tour Eiffel. Il devrait prendre la parole vers 21 heures en Métropole, soit 6 heures en Nouvelle-Calédonie.

Record de l’extrême droite

Vingt ans après l’émergence surprise de Jean-Marie Le Pen au second tour de la présidentielle (17,79 % des voix), note l’AFP, jamais l’extrême droite ne s’est approchée à ce point du pouvoir sous la Ve République.

Marine Le Pen a pris la parole quelques minutes après l’annonce des résultats. "Avec plus de 43 % des voix, le résultat représente en lui-même une éclatante victoire, s’est-elle félicitée. Des millions de nos compatriotes ont fait le choix du camp national et du changement. Je n’ai aujourd’hui aucun ressentiment ni rancœur."

Selon la candidate déçue, les résultats du second de l’élection présidentielle "témoignent d’une grande défiance du peuple à leur égard" et montrent le souhait "d’un contre-pouvoir fort à celui d’Emmanuel Macron". En fin de discours, Marine Le Pen lance "la grande bataille des législatives", une bataille qu’elle mènera avec le président du Rassemblement national (RN) Jordan Bardella.

Mélenchon prêt pour les législatives

Emmanuel Macron est "le plus mal élu des présidents de la Ve République", mais la défaite de Marine Le Pen "est une très bonne nouvelle pour l’unité de notre peuple", a commenté après l’annonce des résultats l’Insoumis Jean-Luc Mélenchon.

Pour le troisième homme du premier tour de l’élection présidentielle, "un monde nouveau est toujours possible". Il appelle à "l’union populaire" et à "battre Emmanuel Macron" aux élections législatives les 12 et 19 juin.