L’UC apporte son soutien à Paul Néaoutyine

L’Union calédonienne vient d’annoncer publiquement son soutien au maire de Poindimié et président de la province Nord, Paul Néaoutyine, cible d’attaques verbales. Celles-ci ont été proférées dans une vidéo diffusée par la page Facebook "ERSK TV", par Florent Eurisouké, qui fait aujourd’hui l’objet d’une enquête.

Une instrumentalisation des jeunes

Plus généralement, l’UC, "constate qu’un discours ambiant de dégagisme est en train de s’installer dans le pays et dans les mouvements populaires, dont l’objectif est d’instrumentaliser la jeunesse du pays contre ses propres dirigeants".

Pour le mouvement, cette mauvaise atmosphère risque de créer un clivage entre la jeunesse et les anciens, "qui restent les garants de notre combat politique et social". Il s’inquiète et appelle les citoyens à ne pas se laisser "embarquer" par ces discours "manipulateurs et mensongers" qui n’ont pour but que de créer "l’instabilité dans cette période de fin de processus".