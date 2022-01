Le Palika et l’UC reportent leur rendez-vous politique respectif du week-end

Le Palika d’un côté, et l’Union calédonienne de l’autre, ont décidé ce mardi de reporter leur rencontre politique respective du week-end à une date ultérieure, en raison du contexte sanitaire. Devant l’augmentation rapide du taux d’incidence et la menace que représente le variant Omicron, le gouvernement calédonien et le haut-commissariat ont limité en effet les regroupements à 30 personnes (au lieu de 50), depuis le vendredi 7 janvier. Le parti de Paul Néaoutyine et de Louis Mapou devait tenir son congrès annuel, de vendredi à dimanche, à Témala-Wélic dans la commune de Voh. Alors que la formation présidée par Daniel Goa avait prévu de se réunir samedi en comité directeur à la tribu d’Azareu à Bourail, en vue de son congrès envisagé dans la deuxième moitié de février. Ces rendez-vous, préalables à un rassemblement du FLNKS fixé au départ en mars, doivent permettre d’arrêter la stratégie à développer après l’élection présidentielle.