Marie-Line Sakilia ne siège plus dans le groupe UC-FLNKS et Nationalistes et l’Éveil Océanien au Congrès

Le banc des "sans étiquette" au Congrès compte un élu de plus, ce mardi en séance. Marie-Line Sakilia ne siège plus dans le groupe politique UC-FLNKS et Nationalistes et l’Éveil Océanien. Cette équipe recense donc désormais 16 membres contre 17 précédemment. L’institution a enregistré ce changement lundi.

La raison de ce départ n’est pas encore officiellement précisée. Malgré tout, une mésentente avec les autres membres du groupe semble en être la cause.

Plus d’informations à venir