Louis Mapou : "Chacun a la responsabilité de participer à la construction de notre pays commun"

Louis Mapou ouvre le bal des traditionnels vœux de fin d’année. À quelques heures du réveillon, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a voulu souhaiter la bonne année aux Calédoniens et aux Calédoniennes, vendredi 31 décembre.

Il a d’abord "une pensée particulière pour toutes celles et ceux qui sont dans la peine ou dans la solitude, qui souffrent, qui sont loin du pays, de leur famille ou de leurs amis". Une pensée qui s’adresse aussi aux personnes emportées par la Covid-19.

"Face à ce drame inédit et soudain, le peuple de la Nouvelle-Calédonie s’est mobilisé, jour après jour, au service des uns des autres, souligne-t-il. Mais avec l’arrivée du variant Omicron, nous devons rester vigilants, continuer de nous protéger au quotidien."

"Année déterminante"

Louis Mapou rappelle que 2022 sera une "année déterminante", et ce à plusieurs titres. Dans sa lettre aux Calédoniens, il évoque les réformes à venir (protection sociale, emploi), la relance de la croissance et la lutte contre les inégalités. "Ces réformes ne peuvent plus attendre car le modèle économique de la Nouvelle-Calédonie doit être repensé", déclare-t-il.

Le président du gouvernement appelle aussi tout le monde à renforcer le "lien d’appartenance qui nous lie au pays" en 2022. "Il y a une place pour chacun en Nouvelle-Calédonie", répète-t-il.

Selon lui, "chacun a, aujourd’hui, la responsabilité de participer à la construction du poteau central de notre pays commun". Un pays commun qui devra être "plus juste, plus prévenant, responsable et prospère".