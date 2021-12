LDH : "La décolonisation ne sera pas close le 12 décembre 2021"

La Ligue des droits de l’Homme (LDH) évoque le référendum du 12 décembre en Nouvelle-Calédonie dans une tribune.

Le président de la Ligue des droits de l’Homme (LDH) Malik Selemkour et son homologue de la ligue de Nouvelle-Calédonie Gérard Sarda reprennent le discours de Louis Mapou et appellent à se concentrer sur l’après.

"Message de paix"

Dans sa déclaration de politique générale, le président du 17e gouvernement a évoqué la construction d’une case commune et d’un pays "prospère". "Y a-t-il message de paix plus déterminé, plus juste et prometteur ?", s’interrogent-ils.

Selon les deux hommes, "la décolonisation ne sera pas close le 12 décembre 2021". Ils invitent les élus calédoniens "toutes tendances réunies" à poursuivre le dialogue.