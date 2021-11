Louis Mapou : "La Nouvelle-Calédonie ressemble à un chantier à ciel ouvert"

Le président du 17e gouvernement de Nouvelle-Calédonie, premier indépendantiste à la tête des institutions actuelles, a lancé six défis à l’exécutif du pays. Le discours de politique générale s’est terminé vers 11 heures, jeudi 25 novembre.

Louis Mapou a parlé pendant plus d’une heure et demie. Il a évoqué plusieurs sujets allant des inégalités aux enjeux climatiques, sans oublier l’économie et la troisième consultation. Retrouvez toutes les déclarations de Louis Mapou en direct.

La déclaration en direct :

[11h00] Louis Mapou termine sa déclaration de politique générale en évoquant la troisième consultation. "Finalement, quoi qu’on en dise, s’il y a un gagnant, ce ne pourrait être que le pays Nouvelle-Calédonie", déclare le président.

Louis Mapou aimerait qu’à la sortie de l’accord de Nouméa l’État et la Nouvelle-Calédonie "renforcent" leur coopération dans la région. Le président du gouvernement mentionne "la souveraineté partagée", en citant le préambule de l’accord de Nouméa. "La période de transition, jusqu’en juin 2024, sera mise à profit, poursuit-il. Au terme de l’accord de Nouméa, la Nouvelle-Calédonie ressemble à un chantier à ciel ouvert, à l’image de ces sites miniers qui marquent en rouge la chaîne centrale de notre pays".

Louis Mapou appelle à "une nouvelle gouvernance" qui prend en charge la diversité. "La construction de la case de cette nouvelle Nouvelle-Calédonie, qu’elle soit Kanaky Nouvelle-Calédonie ou seulement Nouvelle-Calédonie, est une nécessité pour donner un pays plus juste, plus prospère et qui nous ressemble", conclut le président.

[10h52] Le dernier défi sera le développement des relations extérieures. "L’épanouissement de notre pays est capital pour conforter notre appartenance à la région Pacifique", considère Louis Mapou.

Le président du gouvernement souhaite que la Nouvelle-Calédonie s’inscrive dans la diplomatie mondiale. Il veut améliorer les discussions avec l’Australie, le Vanuatu et les autres voisins de la région, sans négliger les liens avec l’Europe et le reste des territoires français.

La coopération avec la Polynésie française et Wallis-et-Futuna, "nos deux territoires frères", n’est pas "à la hauteur de notre lien historique", estime Louis Mapou. Le gouvernement réfléchira à l’adhésion du Caillou aux différents accords commerciaux du Pacifique Sud.

[10h43] Le cinquième défi du gouvernement sera d’améliorer "la proximité des services". "Nous avons une administration dont la crise a démontré la grande capacité. La façon dont les collectivités ont fait face à la pandémie montre qu’il faut améliorer l’approche de notre administration", estime Louis Mapou.

Selon lui, "l’action gouvernementale doit être palpable dans chaque lieu de vie". Le président veut rendre encore plus "accessible" les services publics, avec la création d’outils numériques. Louis Mapou annonce aussi la création d’un "guichet unique" des affaires coutumières et civiles.





Cette politique s’accompagnera de la fusion, déjà entamée, des directions des services et des établissements publics. "Nous voulons éviter les actions qui font doublons, gaspillage en terme humain et financier", justifie Louis Mapou.

[10h39] Le gouvernement lancera une politique de l’eau, avec notamment la question de l’assainissement. La recherche et l’innovation seront aussi un des axes développés pendant la présidence de Louis Mapou. Il veut inciter autant la création de start-up que l’émergence d’un pôle de recherche calédonien.

Réchauffement climatique : "un des plus grands enjeux"

[10h30] La mer sera au cœur de cette transition écologique. Le gouvernement entend "faire de la croissance bleue un thème majeur du développement économique du pays". Cela passera par une réflexion sur les croisières, la valorisation des ressources maritimes et la formation des Calédoniens et des Calédoniennes.

Le tourisme, "particulièrement touché par la crise", sera l’un des autres enjeux de la transition écologique. "Une nouvelle structure de promotion internationale va être créée en 2022, explique Louis Mapou. Nous allons aussi travailler pour rendre la Nouvelle-Calédonie plus compétitive." Aircalin développera par exemple ses liaisons vers Singapour et Paris.

[10h21] "La planète et l’homme font face à l’un des plus grands enjeux", avance Louis Mapou au sujet du dérèglement climatique. En tant "qu’enfant des îles du Pacifique", le 17e gouvernement s’engagera dans la transition écologique. "L’urgence climatique et environnementale sera prise en charge par le gouvernement, assure Louis Mapou. Le changement climatique s’impose à tous".

Le gouvernement veut "éviter, réduire et compenser" les conséquences du réchauffement. Un observatoire de l’environnement sera développé à l’échelle du pays, avec les provinces et les institutions déjà créées. Cette vigilance s’accompagnera par le développement de la sylviculture, à l’image des voisins néo-zélandais.

Le gouvernement facilitera de grands travaux de rénovation énergétique et de travaux publics. Le réseau routier en fera partie : la deux voies de Nouméa sera prolongée jusqu’à Tontouta, le col de la Pirogue à Païta va être sécurisé… Un effort particulier sera aussi porté au logement.

Le "nickel vert"





[10h14] L’industrie du nickel aura un rôle majeur dans cette réforme économique. "Nous allons concevoir un label "nickel vert" et nous décarbonerons notre industrie métallurgique", annonce Louis Mapou.

Le nouveau modèle économique de la Nouvelle-Calédonie passera aussi par la "transition énergétique". L’objectif est d’avoir 70 % d’énergie renouvelable dans la production d’ici 2025.

Le Caillou devra aussi diversifier sa production locale pour limiter l’importation. "Nous nous fixons d’accroître notre autosuffisance alimentaire, comme nos prédécesseurs l’ont voulu", explique le président.

Lutter "contre la vie chère"

[10h09] Après deux années de crise sanitaire, le modèle économique de la Nouvelle-Calédonie est "à bout de souffle", estime le président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie. Louis Mapou engagera le 17e gouvernement dans des "réformes justes".

"La crise sanitaire a questionné la capacité de résilience de notre pays. Il faut mener les réformes structurelles. Les défis qui nous attendent sont colossaux", prévient Louis Mapou. Mais le 17e gouvernement répondra "présent" en développant une "économie durable".

[10h03] Les trois prochaines années, le gouvernement devra "relancer le pays" et promouvoir "un nouveau modèle de développement". "L’année sera difficile car il faudra accuser le contrecoup de la crise", nuance Louis Mapou. Le gouvernement devra faire à certaines urgences, en partenariat avec l’État.

Dès 2022, le 17e gouvernement va lancer une réforme du Ruamm, en suivant les recommandations du plan Do Kamo et de la Cafat. "Il faudra revisiter tous les régimes de la protection sociale", annonce Louis Mapou. Le Congrès devra s’exprimer sur des "taxes gouvernementales" d’ici la fin de l’année.

[10h00] La "lutte contre la vie chère" doit être un "devoir de citoyenneté". Le 17e gouvernement en fera un de ses enjeux pendant son mandat. Louis Mapou a annoncé que les salaires minimaux garantis (SMG et SMAG) vont être augmentés.

Face aux conflits sociaux, Louis Mapou veut faire "évoluer" le droit du travail, en accord avec les partenariats sociaux. "Le droit du travail doit évoluer pour prendre en charge les nouveaux défis. Le conseil des actions sociales verra ses moyens augmenter", détaille-t-il.

Au chevet des aînés

[9h51] La démographie sera un des grands enjeux de la politique du 17e gouvernement. "La Nouvelle-Calédonie doit intégrer que la population vieillit vite et que nous entrons dans une phase démographique qui va peser sur l’avenir", explique Louis Mapou.

Le gouvernement veut accompagner la filière de la prise en charge des personnes âgées. "Nous voulons faire du vieillissement un vrai challenge de notre société, une opportunité économique et de création d’emploi". Louis Mapou parle de "silver économie".

Toujours sur la santé, le président du gouvernement veut développer la prévention sanitaire. Une réserve sanitaire, un stock sanitaire et des vigiles sanitaires vont être imaginés.





[9h49] Le gouvernement va se lancer dans "un travail de fond" pour la formation de cadres locaux. Louis Mapou souhaite voir plus de Calédoniens dans les institutions. "L’hypothèse de créer un centre hospitalier universitaire en Nouvelle-Calédonie sera remise au goût du jour. Un plan de substitution des enseignants métropolitains sera mis en place", précise-t-il.

Sports, jeunesse, foncier

[9h42] Le gouvernement devra aussi se tourner vers la jeunesse. Louis Mapou souhaite lutter contre le décrochage scolaire et sensibiliser à la santé des enfants. "Nous poursuivons la démarche, aller bien pour mieux apprendre", explique-t-il. Le chômage des jeunes est un autre sujet prioritaire, selon Louis Mapou.

Le sport n’est pas oublié dans le discours de politique générale du 17e gouvernement. Louis Mapou souhaite développer les activités collectives et individuelles. Mais aussi faire rayonner le Caillou lors des prochaines compétitions de la région.

[9h36] Le gouvernement veut "promouvoir une nouvelle conception de la terre". Cette réforme foncière doit répondre aux attentes de tous, assure Louis Mapou. Toutes les collectivités et les services vont travailler ensemble pour préparer cette nouvelle vision foncière.

Un nouveau Melanasia 2000

[9h30] Selon Louis Mapou, le grand défi du 17e gouvernement est de passer de la "multiculturalité" au "pays". L’exécutif compte organiser un festival à l’image de Melanesia 2000, en 2022. Ce nouveau rendez-vous pourrait s’appeler "Caledonia".

L’histoire sera mise à l’honneur avec la valorisation du bagne calédonien, mais aussi avec la réouverture du musée de Nouvelle-Calédonie l’année prochaine. "Nous initions une démarche mémorielle sur les grands évènements historiques", explique Louis Mapou en évoquant l’accord de Nouméa, le naufrage du Monique ou les révoltes.

L’hymne de la Nouvelle-Calédonie va être enseignée pour être apprise par le plus grand nombre.

[9h26] L’accord de Nouméa et la troisième consultation planent sur le discours de Louis Mapou. Après le combat des anciens, le président du gouvernement rappelle que c’est "à nous qu’il appartient d’écrire la suite de l’histoire". Louis Mapou assure qu'"il y a une place pour chacun en Nouvelle-Calédonie". Face à l’avenir référendaire, le président du gouvernement veut construire le pays dans un "esprit d’union".

"Les inégalités sont partout"

Deuxième objectif de la feuille de route du 17e gouvernement : les inégalités. "Nous voulons faire de la lutte contre les inégalités la grande cause de ce gouvernement, assure Louis Mapou. Les inégalités sont partout". Et la crise sanitaire les a exacerbées. Louis Mapou souhaite développer une "vision macro et sociale" en organisant des assises sur les inégalités.

[9h22] Le président du gouvernement évoque la "crise sanitaire", évènement marquant de l’histoire calédonienne selon lui, comme la lèpre pour les générations précédentes. Il remercie les "efforts et les soutiens" de tous les experts et les soignants qui ont participé à la lutte contre la Covid-19.

Louis Mapou n’oublie pas de remercier l’État. "Nous devons rester vigilants, continuer de se protéger au quotidien et de renforcer l’effort de vaccination. Nous ne sommes pas sortis de la crise sanitaire", insiste-t-il.

Violences faites aux femmes

À l’occasion de la Journée internationale des violences faites aux femmes, Louis Mapou dénonce la "tare" de la société calédonienne.

[9h16] Louis Mapou prend la parole. Le président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie rend hommage à Roger Kadour et à Raymond Pabouty avant de commencer son discours. Le père des Jeux du Pacifique et le maire de Touho sont décédés cette semaine.

"Je me présente à un moment très particulier de notre histoire", commence Louis Mapou, mentionnant la crise sanitaire et la troisième consultation. Faisant fi de la "prudence", le président du gouvernement a tenu à s'exprimer malgré le contexte. "Cette déclaration sera le fil d’Ariane des trois prochaines années."





[9h12] La séance solennelle commence par un mot de Roch Wamytan. Le président du Congrès salue les élus, le haut-commissaire et représentants présents pour cette déclaration.

[9h05] La déclaration de politique générale n’a pas encore commencé. La salle Sissia se remplit. Le président Louis Mapou n’a pas pris la parole pour l’instant.





Les élus du Congrès et les onze membres du gouvernement prennent place. La séance solennelle devrait bientôt commencer.

[9h00] Hier, mercredi 24 novembre, les membres du gouvernement non-indépendantistes ont indiqué dans un communiqué ne pas avoir reçu le projet de discours de Louis Mapou. Le groupe Calédonie ensemble au Congrès "déplore" aussi ce manquement.

Le discours a été envoyé dans la nuit de mercredi 24 à jeudi 25 novembre, vers 1 heure du matin, aux cinq membres de la minorité loyaliste.

[8h58] Louis Mapou, installé le 8 juillet à la présidence, avait décidé de reporter cette déclaration après la crise sanitaire survenue en septembre. La déclaration avait été une nouvelle fois reportée le 18 novembre.





Le discours du président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie sera retransmis en direct par le Congrès. Il pourra être suivi sur le site des Nouvelles Calédoniennes.

[8h55] Cette déclaration est très attendue pour plusieurs raisons. Elle fixe le cap de l’exécutif calédonien pour les mois à venir. Elle a été reportée plusieurs fois. Et certains sujets brûlants attendent des décisions du gouvernement, par exemple les comptes sociaux

[8h50] La déclaration de politique générale est programmée ce matin, jeudi 25 novembre. Le président du gouvernement Louis Mapou prendra la parole au centre culturel Tjibaou, vers 9 heures. La séance n’est pas ouverte au public.





La salle Sissia a été choisie pour le symbole, mais aussi à cause de la crise sanitaire. Les élus du Congrès présents devront porter le masque tout au long de la déclaration du président et respecter les distanciations sociales.