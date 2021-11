Les groupes indépendantistes du Congrès s’inquiètent "de la sincérité des résultats" du 12 décembre

Le maintien du référendum le 12 décembre ne passe pas du côté des indépendantistes. Le groupe UC-FLNKS Nationalistes et l’UNI ont signé une lettre commune adressée à Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer. Dedans, ils rappellent leur position : la non-participation. "Nous appelons les Calédoniens à ne pas participer à cette consultation", insistent-ils.

Selon les groupes indépendantistes du Congrès, la "situation sanitaire n’est pas stabilisée et le risque de seconde vague est encore bien présent et tangible".

Deuil et document

Les élus regrettent le maintien. "Aujourd’hui, la majeure partie des personnes décédées de la Covid sont des Océaniens dont la plus grande partie des Kanak, notent-ils. Les protocoles sanitaires et d’inhumation bouleversent les cérémonies coutumières de deuil et restreignent les rassemblements familiaux. La frustration et l’incompréhension s’emparent de nos familles endeuillées.".

Au-delà de la crise sanitaire, les indépendantistes pointent du doigt le document du Oui et du Non, "réclamé depuis plus de cinq ans" et "à charge contre le Oui". Le rapport de l’État doit être expliqué, selon le groupe UC-FLNKS Nationalistes et l’UNI.

Les indépendantistes du Congrès se posent la "question de la sincérité des résultats" du 12 décembre. Et ne manqueront "pas de saisir les instances internationales concernées".