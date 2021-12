Les chrétiens célèbrent Noël sur fond de crise sanitaire

Chants traditionnels, tenues apprêtées, colliers de fleur et éventails étaient de sortie… C’est une messe de Noël presque classique qui a été célébrée, vendredi soir, par des fidèles masqués. Et tentant de garder, autant que faire se peut, la distanciation sociale.

Pour rappel, les cultes sont autorisés pour cette période de fêtes, mais à condition de respecter une jauge maximale de 50 %. En ce jour très important pour les chrétiens, la pandémie et ses conséquences sur le Caillou étaient d’ailleurs présentes dans les esprits. Et les prières.





"Noël est une célébration de la vie qui est l’antithèse de tout ce que l’on a vécu, explique le père Roch Apikaoua, vicaire général de Nouvelle-Calédonie, qui assistait Monseigneur Calvet pour l’office à la cathédrale. C’est l’occasion de saluer tous ceux qui ont fait que la pandémie soit gérée au mieux : les personnels soignants, tous les bénévoles, etc. Quand la solidarité se manifeste alors demeure l’espérance. Et nous prions bien sûr pour les 280 victimes de la Covid."





Parmi les fidèles, venus nombreux, cette messe de Noël a un écho particulier au regard de la crise sanitaire que traverse la planète et des incertitudes qu’elle engendre pour les mois à venir. "Se retrouver pour la Nativité nous donne du courage et de l’espoir et il en faut beaucoup en ce moment, confie Marie-Geneviève, 47 ans. Comme beaucoup de gens, j’ai de la famille endeuillée à cause de la Covid. Cette messe est un moment de recueillement encore plus que les autres années et nous prions aussi pour espérer que le plus dur soit désormais derrière nous. "