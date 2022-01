[INFO LNC] Gaëlle Wery, porte-parole du collectif RéinfoCovid NC, interpellée et placée en garde à vue

D’après nos informations, Gaëlle Wery a été arrêtée par la police nationale à Nouméa, mardi matin.

La co-porte parole et co-coordinatrice du collectif RéinfoCovid NC a été emmenée au commissariat central où elle a été placée en garde à vue.

Masseur-kinésithérapeute de formation et praticienne en santé globale, Gaëlle Wery a créé ce collectif en mars 2021 pour dénoncer les décisions des autorités sanitaires prises dans le cadre de la gestion de la crise de la Covid-19, s’opposer à l’obligation vaccinale et au pass sanitaire et défendre les traitements.

RéinfoCovid NC, comme d’autres collectifs et associations, a récemment appelé à manifester dans les rues de Nouméa. Samedi 8 janvier, le rassemblement a mobilisé plus de mille personnes. Une semaine plus tard, le 15 janvier, la manifestation, interdite par le haut-commissariat, a réuni environ 300 personnes, selon la police.

Gaëlle Wery a été placée en garde à vue pour "organisation d’une manifestation illégale sur la voie publique".

Contacté, le conseil de Gaëlle Wery dénonce l’interpellation de sa cliente par "une dizaine d’agents de police sur le parking de son domicile". L’avocat Me Samuel Bernard indique que "nous nous expliquerons sur ces faits, mais avant tout nous regrettons la méthode. Elle aurait pu et dû être convoquée au commissariat pour s’expliquer. Le grand chef de Guahma, à qui l’on reproche des actes bien plus graves pour l’ordre public, a été convoqué trois fois avant d’être interpellé. La question de l’obligation vaccinale entraîne des choix disproportionnés et injustifiés de toute part".