Dans une lettre ouverte 36 médecins dénoncent des mesures "disproportionnées" face à Omicron

"Nous ne pouvons alors que nous questionner sur les protocoles établis par la Dass et les gouvernants : septaine pour les nouveaux arrivants et leur cohorte de tests, isolement de 7 à 10 jours des cas positifs (quels que soient leurs symptômes), isolement de 7 jours des cas contacts non-vaccinés, dépistage itératif de tous les cas contacts, isolement de 7 jours des enfants de moins de 12 ans en cas de symptômes évocateurs de covid, testing… " Dans une lettre ouverte, 36 médecins généralistes, s’interrogent sur les protocoles sanitaires imposés par les Dass.

"En atteste expérience de nombreux pays touches par ce variant depuis plusieurs semaines : Omicron n’entraîne pas de saturation des hôpitaux, et encore moins des services de réanimations. Pour de nombreux médecins, iI apparaît incohérent et peu pertinent d’arrêter autant de Calédoniens qui veulent et peuvent travailler. Tout comme de leur imposer de garder leurs enfants en bonne santé…. ". Les signataires affirment que pour un grand nombre de professionnels, " iI apparaît incohérent et peu pertinent d’arrêter autant de Calédoniens qui veulent et peuvent travailler. Tout comme de leur imposer de garder leurs enfants en bonne santé…. "

En temps normal on ne va pas chez les médecins pour un rhume

Les auteurs de la lettre rappellent qu’en temps normal, en cas de rhume, les patients ne se ruent pas dans les cabinets médicaux. Et ne sont pas arrêtes par les médecins, sauf si la maladie les empêche de travailler. " A l’heure où la Cafat est en quasi-cessation de paiements, la Nouvelle Calédonie (elle même débitrice de dettes conséquentes) a-t-elle les moyens de payer de telles mesures pour une virose devenue si peu létale ? Nous, médecins généralistes en première ligne de la chaîne de soins, souhaitons rassurer les Calédoniens : "Comme pour la grippe, Omicron n’est un danger que pour les personnes vulnérables".

Vaccination plutôt que contraintes

Et de conclure : "Nous pensons qu’il faut focaliser les moyens sur les personnes à risque, en incitant notamment à la vaccination de ces patients. En cas de situation sanitaire exceptionnelle, les moyens du Médipôle doivent être renforcés ; néanmoins aucun pays n’a connu de dépassement des structures de soin avec Omicron."

Les signataires :

