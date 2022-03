Un service de test antigénique à l’aéroport de Tontouta

Pour faciliter les démarches des voyageurs au départ vers l’Australie et la Polynésie française, la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) et Aircalin proposent un service de dépistage au sein de l’aéroport de La Tontouta avec délivrance d’un QR code. Ce service est opéré par le partenaire Emergency Medical Care Pacific (EMCP), jusqu’à̀ 2h30 avant l’heure limite d’enregistrement, dans le hall public en zone départ.

Ce dispositif, mis en place pour permettre aux passagers vers Brisbane notamment, embarquant le dimanche en fin d’après-midi, de pouvoir effectuer le test antigénique Covid-19 de moins de 24 heures demande, rend également de grands services aux passagers de Brousse qui ne bénéficiaient pas des mêmes facilités de dépistage. Ainsi, tous les vols exigeant un test antigénique négatif pourront profiter de ce nouveau service :

Vols à destination de Sydney :

Les dépistages ont lieu le mardi et le samedi, entre 5h15 et 7h45. Vols à destination de Brisbane

Les dépistages ont lieu le dimanche, de 13h15 à 15h45.

Vols à destination de Polynésie française :

Les dépistages ont lieu le samedi, entre 05h15 et 7h45.

Les tests antigéniques sont effectués sans rendez-vous, et uniquement pour les vols à̀ destination de l’Australie et de Polynésie française (les autres destinations étant soumises à des protocoles sanitaires différents : corridor sanitaire pour Wallis-et-Futuna ; schéma vaccinal complet ou test PCR réalisé en laboratoire, pour Tokyo/Paris).

Le test, au prix de 2 850 francs CFP (à régler par chèque ou en espèces), donne lieu à la délivrance d’un QR code.

Le dispositif est testé jusqu’au mois d’avril, pour évaluer l’accueil que réserveront les passagers de l’aéroport à̀ ce nouveau service.