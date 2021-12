Le Conseil d’État saisi par des avocats pour reporter le référendum

Un groupe d’avocats métropolitains a saisi, vendredi, au nom de 146 électeurs et plusieurs associations, le Conseil d’État d’un recours en urgence (référé liberté) pour solliciter la suspension du référendum du 12 décembre, date qui " fait fi de la demande de report formulée par les indépendantistes mais, plus encore, des conditions sanitaires qui n’ont connu aucune amélioration sensible", estime le groupement d’avocats dans un communiqué signé par Maîtres William Bourdon et Vincent Brengarth, ajoutant que "la situation sanitaire est d’autant plus préoccupante aujourd’hui avec l’émergence du nouveau variant omicron, dont la transmissibilité et la mortalité ne sont encore pas bien connues."

Le communiqué poursuit : "Compte tenu des mesures sanitaires qui instaurent des limites aux rassemblements et aux déplacements, les cérémonies mortuaires, essentielles dans la culture kanak, n’ont pas lieu ou, dans de rares cas, sont organisées mais dans des conditions dégradées avec d’importants risques pour les participants. Les sensibilités en Nouvelle-Calédonie, alors qu’un deuil d’une année a été très récemment déclaré, ne peuvent valablement conduire au maintien de la consultation au 12 décembre."

Selon ces avocats : "la libre expression du suffrage et le principe d’égalité devant le suffrage sont méconnus de manière grave et manifestement illégale."