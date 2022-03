Mont-Dore : Des salariés en grève devant le siège de l’Association d’accompagnement vers l'autonomie

Voilà deux jours qu’ils sont installés devant le siège de leur association. Depuis mercredi, 13 heures, une soixantaine de salariés de l’Association d’accompagnement vers l’autonomie (AVA) tiennent le piquet de grève, à Robinson. Pour ces derniers, soutenus par le syndicat Soenc santé, la direction "manque de considération" et refuse "un dialogue qu’on tente de mener depuis cinq mois", souligne Jean Malaval, secrétaire général de Soenc santé.

Les salariés ont dressé une liste de revendications qu’ils entendent soumettre à la direction : une revalorisation des salaires, une affiliation à la mutuelle du commerce ou des fonctionnaires, un accès facilité à la formation professionnelle et une rémunération lors des vacances scolaires pour certains agents qui en sont privés. "Certains sont payés moins que le Smic, ce n’est pas normal", poursuit Jean Malaval, avant d’ajouter : "On est entré dans un rapport de force, on est décidé à poursuivre ce mouvement autant qu’il le faudra. Et on bloquera tous ceux qui voudront rentrer au pôle administratif."

Nous ne sommes pas parvenus à joindre la direction.