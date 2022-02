Nouméa : la grève de Karuïa se poursuit avec une opération escargot

La grève du GIE Karuïa se poursuit à Nouméa. Les chauffeurs et employés sont rassemblés aux ronds-points Belle-Vie et du 4e km, à proximité du centre de maintenance et de remplissage du Syndicat mixte de transports urbains du Grand Nouméa (SMTU). Une opération escargot a commencé dès 6 heures depuis Ducos.

Circulation perturbée

La circulation risque d’être compliquée à Nouméa ce matin. Les ralentissements se font ressentir dès la Savexpress. Trente et un bus et quinze taxis vont sillonner les quartiers de la ville.

Le cortège devrait passer par le quai Ferry, Moselle avant de remonter vers les quartiers sud et les baies. La mobilisation devrait se terminer au dépôt de Karuïa, à Ducos, vers 9 heures.

Le SMTU déplore le "blocage illégal" de leur site de Belle-Vie. "Les conséquences de ce blocage, constituant une entrave grave à l’activité du délégataire CarSud, entraînent une absence totale de service sur la ligne 1 – Néobus ce jour, pour 4 000 à 5 000 personnes qui l’utilisent tous les jours", indique le SMTU. Le centre accueille une partie de la flotte du réseau Tanéo.

Dans un communiqué, la province Sud dénonce la grève "sans rechercher une voie de négociation avec le SMTU et ses membres". La collectivité, mise en cause par les manifestants, appelle les entreprises de Karuïa à "s'inscrire dans une démarche de négociation en préservant les usagers.