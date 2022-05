Vie chère : la mobilisation monte en température

Environ 300 personnes étaient réunies contre la vie chère ce matin à Nouméa. À l’appel de l’association citoyenne de Nouvelle-Calédonie, les manifestants voulaient interpeller le gouvernement sur l’augmentation généralisée du coût de la vie, après une progression record des prix du carburant dimanche.

"Gouverner c’est prévoir. C’est quand même dommage qu’ils se réunissent seulement maintenant. Ce n’est pas faute d’avoir fait des propositions depuis deux mois", a déclaré le président de l’association Florent Perrin. L’exécutif avait annoncé la préparation d’un plan contre l’inflation vendredi, et devait en discuter en séance collégiale ce mercredi.

Comme un avertissement

Taxis, transporteurs, routiers… L’appel de l’association citoyenne a notamment été entendu par des professionnels concernés par l’augmentation de l’essence. "Là ce n’est que le début, parce que s’ils ne nous entendent pas, demain ça sera encore plus méchant", a prévenu un représentant des rouleurs du BTP. Une quinzaine de camions stationnaient sur le parking de Moselle les bennes levées en guise d’avertissement. "La prochaine fois elles seront remplies de terre et on pourrait bien les déverser devant le gouvernement", a-t-il prévenu.

"Nous sommes une association citoyenne. Nous souhaitons réussir à porter une revendication pacifique pour qu’elle l’emporte à la fin, a rappelé Florent Perrin, qui demande que les citoyens soient entendus dans les discussions sur la Vie Chère. "C’est quand même dommage dans une démocratie de devoir en arriver à casser des choses pour se faire entendre."