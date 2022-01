Le tour de l’actualité du jeudi 13 janvier en Nouvelle-Calédonie

[Gros plan] Maraîchage : la production locale s’effondre

Pluies torrentielles, humidité excessive, récoltes pourries… Les agriculteurs du pays s’accordent sur un air de déjà-vu. Cet été encore, le phénomène La Niña apporte son lot de difficultés pour les récoltes et plonge le pays dans un risque de pénurie de fruits et de légumes frais et locaux.

Faits divers : un avion d’Aircal a-t-il été la cible d’un acte de sabotage ?

Un avion de la compagnie aérienne Air Calédonie a décollé d’Ouvéa puis s’est posé à l’aéroport de Magenta, vendredi, avec un pneu crevé. Un acte malveillant, qui aurait pu avoir de lourdes conséquences, n’est pas écarté.

[VIDÉO] Pourquoi deux cagous se sont-ils envolés… vers le Japon ?

Un couple de cagous du parc forestier vient d’être envoyé au zoo de Yokohama. Une stratégie qui permet de garantir la survie de l’espèce en cas de déclin des populations locales.

Veylma Falaeo : "Le Congrès doit entendre le monde économique pour prendre une décision juste"

La réforme sur la fiscalité du gouvernement ne sera pas étudiée comme prévu vendredi par le Congrès. Le temps pour les membres de la commission en charge du dossier, dont la présidente Veylma Falaeo (Éveil océanien) d’auditionner toutes les parties pour avoir les éléments nécessaires pour que l’assemblée délibérante puisse s’exprimer.

Le tapage sonore s’est réglé au sabre d’abattis à Bourail

Un trentenaire a été condamné par le tribunal de Nouméa à huit mois d’emprisonnement, mardi 11 janvier, pour des violences avec un sabre d’abattis à Bourail.

Quand les enfants se vaccinent " pour protéger les vieux "

La vaccination des 5-11 ans a commencé, mercredi, au centre de santé de Montravel. Ces injections sont notamment recommandées pour les jeunes qui vivent au contact de personnes fragiles.

Covid à la crèche : la galère pour les parents et les structures d’accueil

Depuis le début de la crise, les crèches sont amenées à prendre des mesures lorsqu’un enfant ou un personnel est déclaré positif. Les décisions sont prises suivant des protocoles établis par les autorités.

L’Hyper U ouvrira ses portes d’ici la fin de l’année prochaine à Païta

Les travaux de l’imposant complexe de 6 600 m2 de surface commerciale doivent débuter dans les prochains mois. L’équipement, très attendu par les habitants de la commune, a enfin obtenu toutes les autorisations nécessaires à sa construction, près de quinze ans après avoir été imaginé.

Bourail : la bibliothèque gratuite durant les vacances

Depuis lundi, et jusqu’à la fin des vacances scolaires, la bibliothèque municipale sera ouverte gratuitement au grand public, du mardi au vendredi. Une initiative de la direction de l’animation et de la culture (Dac), gestionnaire des lieux, pour promouvoir la lecture.

Rugby : Matthieu Uhila peut rêver du Tournoi des Six Nations

Moins de deux ans après son départ pour la Métropole, le deuxième ligne calédonien, qui fait ses gammes au centre de formation de Montpellier, fait partie des 45 joueurs retenus pour préparer le Tournoi des Six Nations des moins de 20 ans.