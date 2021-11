Le tour de l’actualité du lundi 15 novembre

Référendum : "l’enjeu pour l’État va être de trouver un chemin commun", déclare le ministre Sébastien Lecornu

Interrogé sur Europe 1 et CNews, le ministre des Outre-mer s’est longuement exprimé sur le dossier calédonien. Il avait besoin de faire passer des messages forts.

[GROS PLAN] La centrale de la SLN à la croisée des chemins

Alors que la COP26 vient de rappeler l’urgence d’une baisse drastique des émissions de CO2, la Nouvelle-Calédonie entre dans une phase décisive pour le remplacement de la centrale électrique à Doniambo. Quatre projets sont travaillés, dans un format atypique. Point crucial et débattu : quelle sera la part d’énergies renouvelables ?

Réouverture des bars et nakamals : entre joie et angoisses

Ce lundi 15 novembre marque une nouvelle étape dans le déconfinement du pays. Bars et nakamals peuvent désormais accueillir du public. Un retour à la normale… Ou presque.

À Païta et Koné, les gendarmes ne cèdent pas de terrain à la délinquance

La gendarmerie a mené deux vastes opérations anti-délinquance dans la nuit de samedi, profitant des renforts venus pour le référendum pour muscler les dispositifs de contrôle.

Réchauffement climatique : quelles conséquences sur le Caillou ?

Alors que s’achève la Cop 26, conférence mondiale considérée comme cruciale pour tenter de préserver les objectifs de l’accord de Paris, soit limiter en dessous de 2 °C la hausse des températures en 2100, quels seront les effets de ce réchauffement en Nouvelle-Calédonie ?

Sciences : un venin qui vaut bien plus que de l’or

La société calédonienne Game of Cônes a eu l’autorisation de prélever du venin de cônes marins pour la recherche scientifique. Le potentiel de découvertes est infini. Le prix au kilo du venin dépasse les… 95 milliards de francs.

Le financement participatif, une solution pour endiguer la fuite des capitaux

La fuite des capitaux s’élève à plus de trente milliards par an. Pour éviter que l’épargne des Calédoniens ne s’échappe, il est désormais possible d’investir dans des entreprises locales en contrepartie d’une réduction fiscale.

Une offre de livres pour "connaître son histoire"

C’est une invitation bien tentante à la rêverie… La librairie Calédo Livres propose depuis septembre une nouvelle offre : les Calédobox. Un concentré de coups de cœur pour valoriser les auteurs océaniens.

Les activités de loisirs retrouvent petit à petit leur public

La fin du confinement strict de ce week-end a été un vrai soulagement pour les professionnels des activités de loisirs. Même si les clients reviennent tout doucement, les différentes structures sont heureuses d’avoir pu retrouver un semblant d’activité.

Judo : Alexis Mathieu champion de France

L’avènement du Calédonien de 22 ans s’est déroulé dans la nuit de samedi à dimanche. Plus fort que jamais, ultra dominateur, le combattant de l’Insep est désormais le numéro 1 français dans la catégorie des moins de 90 kg.