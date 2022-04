Le tour de l'actualité du mercredi 6 avril en Nouvelle-Calédonie

[GROS PLAN] Nouvelle tête et nouvelle méthode à l'usine du Sud

Béatrice Pierre a posé ses valises il y a deux mois en Calédonie et ne s'était jusqu'ici pas exprimée dans les médias. Le temps de prendre le pouls du pays et de mesurer l'ampleur des chantiers qui sont devant elle. Pas de quoi inquiéter ce pur produit de Glencore qui compte remettre l'humain au centre du projet. Rencontre avec la directrice de Prony Resources.

Natation : Maxime Grousset champion de France

Et un titre de plus pour le Calédonien ! Maxime Grousset a décroché l'or sur 50 ma papillon lors des championnats de France en grand bassin, à Limoges.

Fili menace le nord du pays

La dépression tropicale Fili, qui devrait atteindre le stade de cyclone dans la nuit de mercredi à jeudi, générera des précipitations très importantes et des rafales jusqu'à 150 km/h sur l'extrême Nord et le nord de la côte Est.

Ayo : "J'ai envie de découvrir toutes ces cultures qui se mélangent en Calédonie"

De retour sur le territoire après deux concerts en février, Ayo était hier à Lifou. Elle sera au Single Fin, à Nouméa, jeudi, et au 1881 vendredi. De nouveau à guichets fermés. Rencontre avec l'artiste qui nous raconte, notamment, son coup de cœur pour Tahiti.

Un nouveau décès de la Covid-19

C'est le 312e personne à succomber de la Covid depuis le début de l'épidémie en Nouvelle-Calédonie.

Une partie de la bibliothèque Bernheim sera démolie en octobre

Le bâtiment des années 1980 doit céder la place à un projet plus moderne d'ici trois ans. Le bâtiment "Eiffel" sera rénové. Les services administratifs ont déjà déménagé en novembre, le calendrier se précise.

Un policier blessé pour avoir mis fin "à une chasse à l'homme" au Vallon-Dore

Jérémie P. a été condamné à deux ans ferme pour s'en être pris à un policier en civil et hors service qui venait de porter assistance à un jeune en train d'être lynché par une quarantaine de personnes au Vallon-Dore, samedi.

La province Sud s'emploie à relancer le tourisme

La collectivité vient de créer sa propre agence d'attractivité pour développer le tourisme dans le Sud du pays. Avec un budget record d'1,15 milliard sur cinq ans.

À Robinson et à Yahoué, l'arrivée d'une nouvelle dépression inquiète

Dans ces quartiers frappés par les inondations et les glissements de terrain lors du passage de Dovi, en février, les habitants craignent de fortes précipitations les prochains jours. Eux qui pensaient en avoir fini avec les dépressions tropicales se préparent déjà à de nouvelles heures d'angoisse.

Mines : vers de nouvelles réglementations environnementales ?

L'objectif : lister un certain nombre de préconisations pour faire évoluer le cadre juridique qui régit l'activité minière.

[Dumbéa] Paulette Stuart, la figure maternelle chez qui "tous les gosses sont passés"

Il y a quelques jours, Paulette Stuart, habitante de la commune, a fêté ses 100 ans. Un siècle de vie passée entre Koumac, d'où elle est originaire, et Nouméa, où elle aura vu grandir ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. Portrait.