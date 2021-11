[GROS PLAN/ANALYSE] Louis Mapou appelle à l’union des communautés

Le président du 17e gouvernement, dans sa déclaration de politique générale tant attendue, a défini le lien d’appartenance à la terre de Nouvelle-Calédonie comme "la seule colonne vertébrale qui s’impose" autour des actions.

Le Sénat coutumier mobilisé contre les violences genrées

L’institution représentative du monde kanak vient d’annoncer la création d’un comité de travail dédié à la lutte contre toute forme de violences à l’égard des femmes et des filles.

Samuel Hnepeune : "Air Calédonie va devoir mobiliser l’intégralité de son prêt garanti État"

À l’arrêt durant le confinement, la compagnie aérienne peine à retrouver son rythme de croisière en termes de fréquentation. Cette année marquée par la crise sanitaire durant plusieurs semaines met son avenir en péril.

Fraude à la sécurité sociale : le liquidateur judiciaire réclame 45 millions à la province

Un an après la condamnation au pénal de Dr Frédéric Roy, le mandataire liquidateur de la société du médecin demande la condamnation de la province Sud à lui verser près de 45 millions de francs. Explications.

Nouméa augmente le tarif de l’eau potable pour pouvoir en sécuriser la distribution

Environ 15 milliards de francs devront être investis d’ici 2040 pour développer et rénover le système de distribution d’eau potable aux habitants. C’est ce qu’il ressort du schéma directeur adopté jeudi soir par le conseil municipal. Le premier du genre pour la capitale.

Bientôt des pistes cyclables sécurisées entre Tina-Golf et Belle-Vie ?

La proposition de Droit au vélo d’une piste cyclable sécurisée entre le rond-point de Tina Golf et celui de Belle-Vie a été adoptée au budget participatif de la province Sud. Reste à la mettre en œuvre.

L’année prochaine, le marché municipal sera de retour une fois par mois

Le conseil municipal, qui s’est déroulé mercredi soir, a été l’occasion pour les élus de commencer à planifier l’année 2022. Il a notamment été décidé de renouveler le marché municipal, une fois par mois, et d’avancer la Fête de la ville, en mars, si les conditions sanitaires le permettent.

Dumbéa : Les navettes obligatoires vers le parc provincial de retour ce week-end

À l’approche des vacances d’été, et en prévision d’une grosse fréquentation des sites, la ville de Dumbéa met de nouveau en place son dispositif de navettes gratuites et obligatoires vers le parc provincial et le trou des Nurses au départ du parc Fayard à compter de samedi 27 et dimanche 28 novembre, puis tous les jours jusqu’à la rentrée 2022.

Les femmes de Maré ont marché contre les violences

Une cinquantaine de personnes de l’île se sont réunies jeudi à Tadine à l’appel de la Fédération des femmes de Nengone à l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination des violences à l’égard des femmes.

Manon Baldovini, la relève de la brasse

L’adolescente, 14 ans dans un mois, part dans la nuit de samedi à dimanche pour quatre semaines et demie en Métropole, et trois compétitions, dont les championnats de France juniors en petit bassin. Une première pour la brasseuse, licenciée à l’Olympique de Nouméa.