Football : Alain Moizan et Michel Messeaud quittent l’AS Magenta

Ce sont deux personnages emblématiques de l’AS Magenta et du football calédonien qui tirent leur révérence. Samedi 20 novembre, à Magenta, Alain Moizan et Michel Messeaud ont annoncé leur retraite sportive et leur départ du club nouméen.

Une page se tourne donc à l’AS Magenta, club historique du territoire avec 11 titres de champion territorial et 11 coupes de Calédonie.

Si le futur entraîneur n’est pas encore nommé, "3 ou 4 pistes" étant actuellement à l’étude, on connaît d’ores et déjà le successeur de Michel Messeaud : Alexandre Pelluchon sera le nouveau président la saison prochaine.

Plus d’informations dans votre édition de lundi.