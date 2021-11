Football : au Qatar, la Calédonie affrontera la Nouvelle-Zélande

Le tirage au sort a eu ce mardi matin, au siège de la Fédération internationale de football (Fifa), à Zurich, en Suisse. Il était un peu plus de 7 heures en Calédonie lorsque la sélection désormais dirigée par Dominique Wacalie a été fixée sur son sort.

Le tirage n’a pas été favorable à l’équipe calédonienne, qui se retrouve dans le groupe B, en compagnie de l’épouvantail du tournoi, la Nouvelle-Zélande. Autres adversaires des Cagous : Fidji et la Papouasie Nouvelle-Guinée.

Le groupe A, lui, verra s’affronter les Salomon, Tahiti, le Vanuatu et le vainqueur d'un barrage entre Tonga et Cook.

Les Samoa et les Samoa américaines ont de leur côté décliné l'invitation, en raison des contraintes pour voyager en cette période de crise sanitaire.

Un seul qualifié

Au sein de chaque groupe, les équipes s’affronteront une fois chacune. Les deux meilleures de chaque poule se retrouveront ensuite en demi-finale, le premier du groupe A face au deuxième du groupe B, et le deuxième de la poule A face au premier de la poule B. Puis les vainqueurs des demi-finales s’expliqueront en finale.

Le gagnant du tournoi sera qualifié pour un barrage intercontinental, lui-même qualificatif pour la Coupe du monde prévue dans un an au Qatar.

Ce barrage est prévu sur un match unique et sur terrain neutre (probablement au Qatar), mi-juin. Bonne nouvelle : cette fois, le représentant de l’Océanie ne devra plus éliminer le 5e de la redoutable zone d’Amérique du Sud, mais le 4e de zone Concacaf (Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes). En ce moment, c’est le Panama, mais cela pourrait aussi être le Canada, les États-Unis ou le Mexique, voire le Costa Rica, la Jamaïque ou le Salvador. Le Honduras, lui, est mal parti.

Un avenir moins incertain

Pour l’édition suivante, en 2026 en Amérique du Nord, avec plus de pays engagés, ce sera moins compliqué pour se qualifier, puisque la Confédération océanienne (dont ne fait plus partie l’Australie, partie chercher plus de concurrence dans la zone asiatique) disposera d’une place assurée pour la Coupe du monde, en plus d’un qualifié pour le barrage intercontinental.

Au contraire de la Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Calédonie ne s’est encore jamais qualifiée pour une Coupe du monde (hormis en 2017 dans la catégorie U17).