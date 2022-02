Transport : quels bus circulent à Nouméa ?

Tous les bus ne circulent pas, jeudi 24 février, à Nouméa. La grève du GIE Karuïa, principal gestionnaire des lignes du réseau Tanéo, perturbe fortement les transports publics.

Plusieurs lignes fonctionnent aux horaires du dimanche. C’est le cas des lignes L3, L4, L5, L6, N1, N2, N3, N4, N5, N6, D1, D3, D4. Les lignes M1 et M2 ne circulent pas.

Pas de Néobus

Le Néobus non plus, à cause "du blocage de son centre de remplissage à Belle-Ville", indique Tanéo. "Nos équipes sont dans l’incapacité d’opérer les 13 Néobus, prévus ce matin, pour répondre au besoin de transport des 5 000 usagers qui empruntent chaque jour la ligne 1, entre Moselle et Médipôle", déplore la société Carsud qui gère les bus du Grand Nouméa. La ligne 1 devrait reprendre vers midi.

Les autres lignes du réseau Tanéo fonctionnent normalement. L’agence Moselle est en revanche fermée "jusqu’à nouvel ordre".