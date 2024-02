Le salaire minimum agricole sera progressivement aligné sur le salaire minimum garanti

"C’est un accord historique et une avancée significative dans l’histoire du salariat calédonien", se félicite le Medef, qui vient d’annoncer que le Smag (Salaire minimum agricole) sera enfin aligné au même niveau que le SMG (salaire minimum garanti). L’aboutissement de plus de dix ans de discussions et de négociations entre les partenaires sociaux et l’organisation patronale. Trois syndicats de salariés représentatifs dont l’USTKE et la CSTC-FO ont ainsi signé cet accord.

Cet alignement ne sera en revanche pas immédiat, mais progressif sur une période de trois ans, de janvier 2024 à janvier 2027. Cet étalement, qui comprendra donc quatre augmentations successives, doit permettre aux petites entreprises d’absorber progressivement ces hausses de salaire, à hauteur de 2,4 % en moyenne par an, afin de parvenir à un alignement du Smag sur le SMG en salaire net, soit une revalorisation totale de +9,6 %.

"Un enjeu crucial"

"Les partenaires sociaux ont convenu de se revoir chaque début de semestre pour faire un état des lieux de l’alignement ainsi que des valorisations du point et des niveaux hiérarchiques s’il y a lieu, précise le Medef. Cet alignement était depuis longtemps un enjeu crucial, qui témoigne de la volonté des entreprises agricoles d’améliorer le statut salarial."

L’objectif de cet accord est également de renforcer l’attractivité du secteur agricole qui peine à trouver de la main-d’œuvre, particulièrement auprès des nouvelles générations.

Pour rappel, les plus bas salaires (moins de 164 000 francs net par mois) représentaient toujours un emploi calédonien sur cinq (19,8 %) en 2022.