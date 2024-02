Nouveau feu à Val-Suzon, congrès politiques, rentrée des associations… Les infos à retenir du week-end

Nouveau départ de feu à Val-Suzon





Une semaine après un incendie qui a ravagé 140 hectares de végétation, un nouveau feu de brousse est survenu, samedi, à la limite entre Dumbéa et Païta. Le feu est parti du quartier de Val-Suzon, avant de s’étendre en direction de Katiramona, jusque dans la chaîne qui entoure les lotissements Les Pétroglyphes et Les Fougères. La tête de feu a progressé jusqu’au tunnel d’Erambéré. Une trentaine de pompiers des centres de Païta et de Dumbéa ont été mobilisés toute la journée de samedi pour éteindre l’incendie. Deux hélicoptères bombardiers d’eau et des drones ont également participé à l’intervention. Le feu a été maîtrisé dimanche matin et la zone est désormais sous surveillance. En tout, 160 hectares de végétation ont été incendiés.

Indépendantistes et loyalistes font leur rentrée politique





Week-end d’assemblées, pour un certain nombre de groupes politiques. Tandis que le Palika tenait son assemblée générale extraordinaire, samedi à la mairie de Canala, les militants et représentants de l’Union calédonienne se sont réunis lors d’un comité directeur, à Houaïlou. À deux jours de la venue de Gérald Darmanin, il a évidemment été question d’avenir institutionnel, ainsi que de la situation économique du pays avec la récente mise en sommeil de KNS. L’heure était également à la préparation du 42e congrès du FLNKS, prévu en mars.

La veille, vendredi soir, les mouvements loyalistes ont eux aussi fait leur rentrée lors d’un grand meeting organisé à Ko We Kara, auquel ont pris part plus d’un millier de personnes, selon les organisateurs.

Les associations réunies à Dumbéa centre





Samedi, la rentrée des associations a eu lieu au complexe sportif de Dumbéa centre. Chaque année, l’évènement rassemble une grande partie des associations de la commune. Une soixantaine de structures évoluant dans le domaine du sport, de la culture ou du caritatif étaient présentes pour faire découvrir leurs activités aux Dumbéens. La journée a été animée par des initiations à la danse et à la musique.

Un vide-greniers pluvieux place des Cocotiers





Après deux reports coup sur coup provoqués par les mauvaises conditions météorologiques, le premier vide-greniers du centre-ville s’est tenu, dimanche matin, sur la place des Cocotiers. Mais, une fois de plus, la météo n’a pas épargné l’évènement. Rien qui, cette fois, n’a empêché les 250 commerçants présents de travailler jusqu’en fin de matinée. Prochain rendez-vous : dimanche 3 mars.

À la découverte du footvolley





Un ballon, un filet et du sable. Voilà les trois éléments indispensables à une partie de footvolley. Dimanche, ils étaient nombreux à venir s’essayer à cette discipline encore inexistante sur le Caillou, à l’occasion d’une journée spéciale organisée par FootNC, site internet consacré au foot calédonien, au complexe du Receiving, à Nouméa. Un tournoi de foot féminin et un autre de tennis ballon ont également rythmé ce dimanche sportif.

Magenta prend une option sur Gaïca





L’AS Magenta a remporté samedi après-midi face à l’ASC Gaïca la première manche des barrages de la O-League 2024 en Nouvelle-Calédonie. En s’imposant 2-1, le club de Nouméa a pris une option pour le tournoi final qui se déroulera fin mai à Tahiti. Le match retour se déroulera le 24 février à Numa-Daly. Retrouvez ici le compte rendu de notre correspondant Pierre Guillot.