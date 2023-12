Un nouveau sentier pédagogique voit le jour sur l’îlot Maître

C’est un exemple concret d’initiative soutenue par le dispositif du budget participatif de la province Sud, dont les nouveaux lauréats viennent d’être dévoilés (lire ci-dessous) : la création d’un sentier pédagogique sur l’îlot Maître. Un dispositif inauguré ce lundi.

À travers 15 bornes de présentation d’espèces végétales et 9 panneaux d’interprétation, le visiteur découvre ainsi les différents écosystèmes, leurs rôles et leur interaction, ainsi que l’histoire et les anecdotes liées à ce site. Objectif : permettre aux usagers de mieux comprendre la réglementation afin d’adopter une meilleure cohabitation entre l’homme, la flore et la faune.





"Parmi les nombreux îlots proches de Nouméa, l’îlot Maître est l’un des plus fréquentés. Face à l’augmentation de la fréquentation du lagon, des mesures de protection de l’environnement, comme celle-ci, s’imposent pour assurer un développement harmonieux du tourisme dans le respect du patrimoine naturel", estime la province Sud, qui a donc financé ce dispositif porté par le CIE.

Depuis 2001 à l’îlot Canard

Dans le détail, les panneaux d’interprétation mettent en exergue 9 thèmes comme : les trésors cachés de l’îlot Maître, les espèces emblématiques, les herbiers marins, les liens du récif à la forêt, la vie d’un îlot, etc. Les espèces présentées sur les quinze bornes sont quant à elles les plus facilement reconnaissables et présentes en nombre sur place.

Après le sentier sous-marin mis en place dès 2001 sur l’île aux Canards, le Centre d’Initiation à l’Environnement ouvre ainsi " une nouvelle voie" vers la découverte de la biodiversité des îlots et de leur préservation.