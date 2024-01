La braderie de l’Arène du Sud fait sa rentrée le 28 janvier

En trois ans, c’est devenu l’un des grands rendez-vous de l’agglomération. La braderie de l’Arène du Sud, à Païta est de retour à partir du dimanche 28 janvier, de 8 heures à midi. Ce premier rendez-vous de l’année sera l’opportunité pour les familles de préparer la rentrée scolaire et de dénicher des vêtements et des cartables pour une bouchée de pain.

Cet événement, à la popularité grandissante, attire en moyenne près de 130 exposants et 3 000 visiteurs.

"Des visiteurs et des exposants aux profils de plus en plus variés"

"Avec la crise économique et l’inflation qui a fait augmenter tous les prix, les vide-greniers et la seconde main fonctionnent de mieux en mieux, assure l’organisatrice Aurélie Piera-Bigeard. Ces évènements ne sont plus du tout cantonnés aux gens dans le besoin. On a de plus en plus de profils très diversifiés, tout pouvoir d’achat confondu, tant parmi les visiteurs que parmi les exposants. On remarque aussi que beaucoup de gens quittent le territoire et profitent de la braderie pour tout vendre d’un coup : mobilier, vaisselle, décoration, etc. Ce sont des articles en super état, parfois de marque, qui deviennent très abordables."

Concerts et café gratuit

En marge de chaque vide-greniers, plusieurs animations sont programmées dont une animation musicale (un concert de MatthonAir le 28 janvier), des châteaux gonflables, des stands de restauration, des dégustations gratuites de café, etc. Un marché broussard, artisanal et végétal est également de la partie. "C’est pour toutes ces raisons que la braderie de l’Arène du Sud est vraiment devenu un incontournable. C’est la balade en famille ou entre amis du dimanche matin", conclut Aurélie Piera-Bigeard.

Toutes les dates de 2024 La braderie a lieu le dernier dimanche du mois, soit le 28 janvier ; le 25 février ; le 31 mars ; le 28 avril ; le 26 mai ; le 23 juin ; le 28 juillet ; le 25 août ; le 29 septembre ; le 27 octobre ; le 24 novembre et, exceptionnellement, le 15 décembre.