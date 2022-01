Les prix s'envolent à la pompe

L'Institut de la statistique et des études économiques de Nouvelle-Calédonie (Isee) vient de publier une note sur les prix à la consommation. En glissement annuel, l'indice général et l'indice hors tabac enregistrent tous deux une hausse de 1,2 %. Une hausse imputable aux prix de l'énergie qui connaissent une accélération, principalement liée aux tarifs des carburants. Ceux-ci dépassent leur niveau d'avant-crise du Covid 19 et il faut remonter à décembre 2018 pour retrouver des niveaux de prix comparables. Dans le détail, le prix du litre d'essence s'affiche à la pompe à 156,7 F/L contre 144,9 F/L en novembre (soit +8,1 %), et celui du gazole passe de 123,7 F/L à 134,2F/L (soit +8,5 %). Sur les douze derniers mois, les prix de l'énergie progressent de 14,2 %.