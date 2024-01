La bibliothèque Bernheim a fait place nette

C’est une page de l’histoire nouméenne qui s’est définitivement tournée. Lancé en septembre dernier, le vaste chantier de démolition et de modernisation de la bibliothèque Bernheim a déjà bien avancé.

Seul le bâtiment classé qui date de 1901, arborant notamment une structure Eiffel, est conservé et sera restauré en vue de retrouver son lustre d’antan.

L’autre bâtiment, vieux de quarante-deux ans et jugé "obsolète", a donc été détruit. Ce pan du patrimoine ainsi qu’une partie des jardins viennent de faire place nette.

Un chantier à 1,1 milliard de francs

Les travaux de terrassement peuvent ainsi débuter pour accueillir la future structure, qui se veut pour le moins moderne, dotée d’une mezzanine, et de deux espaces distincts dédiés aux adultes et à la jeunesse. Cette modernisation permettra également de gagner de l'espace, passant d’une surface de 2000 à 3000 mètres carrés.





Côté extérieur, les arbres les plus vieux et majestueux doivent être déplacés ou transplantés sur place (à l’exception d’un manguier). Les jardins disposeront notamment d’aires de jeux et de différents espaces pédagogiques pour inviter le public à davantage flâner sur le site.

Ce chantier, qui coûte la bagatelle d’1,1 milliard de francs (financé à 50 % par l’État via les contrats de développement et par le gouvernement calédonien), doit s’achever en septembre 2025. La réouverture de la bibliothèque Bernheim n’est quant à elle prévue qu’au premier trimestre 2026.

Une bibliothèque provisoire

D’ici-là, les 5 000 abonnés peuvent se tourner vers la bibliothèque provisoire, un espace nommé "Bernheim Villa" situé, au 2 rue Anatole-France, au centre-ville de Nouméa. Près de 10 000 documents ont été transférés et sont disponibles et empruntables. La bibliothèque temporaire est ouverte les mardis, mercredis, jeudis et vendredis, de 11 heures à 14 heures, et le samedi, de 9 heures à 14 heures.

Elle dispose d’un espace jeunesse pour les enfants et adolescents de 0 à 17 ans, d’un espace adulte avec une vingtaine de places assises ainsi que de quatre postes informatiques à des fins de formation, de recherche documentaire et d’information scientifique et technique, sous réserve d’être adhérent de la bibliothèque. Par ailleurs, l’espace dispose d’un accès wifi gratuit.