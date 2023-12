Nouméa féerie : le programme des spectacles de Noël de la semaine

Lundi 11 décembre

The human gyroscope

(Cirque hula hoop, roue cyr – 40 min – Tout public)

L’artiste australienne Satya Bella est la seule femme au monde capable de faire du hula hoop en feu tout en tournant dans une roue cyr au même moment. Elle a pratiquement fait le tour du monde, se produisant dans plus de 42 pays.





Mardi 12 décembre

The mexican

(Mât chinois, roue cyr – 45 min – Tout public)

Le Mexicain est l’un des spectacles les plus populaires de Pancho Libre, une performance comique interactive et virtuose qui a été jouée dans le monde entier lors des plus grands festivals de théâtre de rue.





Mercredi 13 décembre

L’y – Envie De Voler

(Vélo artistique et roue cyr – 50 min – Tout public)

Le catalan Yldor Llach présente un numéro de vélo artistique. Une histoire magique chargée de poésie visuelle, inspirée de Maître Brossa et de la pararéalité de Duchamp. Un numéro de cirque artisanal : le vélo artistique et la roue cyr, habillée en lune, font le spectacle.





Jeudi 14 décembre

Sobres Rodes

(Vélo acrobatique – 40 min – Tout public)

La musique commence. Les roues de la bicyclette s’élèvent du sol, vers le ciel. Avec elles tous les regards partageront durant 40 minutes l’illusion d’un monde à l’envers, les rires et la tension, la magie du cirque. Une bicyclette artistique, danseuse, porteuse de pirouettes et d’acrobaties, et un artiste porteur de sourires à travers le monde.





Vendredi 15 décembre

The human gyroscope

(Cirque hula hoop, roue cyr – 40 min – Tout public)

Samedi 16 décembre

The mexican

(Mât chinois, roue cyr – 45 min – Tout public)

Dimanche 17 décembre

L'y – Envie De Voler

(Vélo artistique et roue cyr – 50 min – Tout public)