[Portrait] "Je ne serais jamais arrivé à ce niveau sans mes abonnés"

Facebook, X (ex Twitter), TikTok, Tumblr, Art Station…. À l’image de sa production, débordante, il ne compte plus le nombre de réseaux sociaux qu’il a investis. Mais c’est sur Instagram qu’il a réellement percé avec désormais plus de 42 000 abonnés au compteur.

À 42 ans, Fabien N’Guyen, plus connu sous le nom de ArtbyFab, est un artiste résolument geek et prolifique. Ce Nouméen a su tirer profit, très tôt, du web pour se tailler une belle réputation dans le monde de l’illustration gay et LGBT qui lui vaut aujourd’hui d’être plus connu à l’étranger que sur le Caillou. Cet illustrateur couche sur le papier "les émotions" qui se dégagent des corps, le plus souvent nus, et des visages avec une influence qu’il puise à la fois dans les comics et dans l’érotisme.

Le dessin pour sortir de la dépression

Si le besoin de dessiner a toujours été "viscéral" chez ce Calédonien, il n’y a pas toujours consacré sa vie. Après une formation à l’école des Arts de Nouméa, puis un bref passage aux Beaux-arts de Nancy, établissement qu’il juge "trop académique", Fabien retourne sur le Caillou où il travaille pendant dix ans dans l’administration. Une "très mauvaise expérience" où il subit avec certains de ses collègues un harcèlement moral destructeur. S’il se réfugie dans le dessin, sa vie d’artiste se fait alors chez lui, à l’abri des regards.





Plongé en pleine dépression, le Nouméen décide de tout plaquer pour suivre son compagnon de l’époque à Paris. Une ville où il ne restera que deux ans mais qui se révélera décisive et lui offrira un nouveau départ.

"J’ai rencontré de nombreux artistes qui sont vite devenus mes amis. Le fait d’être avec eux, de les voir dessiner m’a peu à peu redonné confiance en moi. Ils m’ont appris de nouvelles techniques et m’ont vraiment accompagné dans cette période difficile", glisse ce Calédonien qui décide alors de consacrer sa carrière à l’art. Et plus particulièrement à l’illustration gay et "queer" dans laquelle il ne tarde pas à se faire connaître, collaborant notamment à la publication de trois bandes dessinées érotiques traduites en anglais et en espagnol.

"Des abonnés ont pleuré dans mes bras"

Ces débuts prometteurs, il entend bien les conforter grâce à l’avènement des réseaux sociaux, qu’il investit massivement, de retour en Nouvelle-Calédonie. Un pari qui s’avère payant. En dix ans, le nombre d’abonnés à ArtbyFab explose, avec une communauté aujourd’hui répartie à travers toute la planète et avec qui il tente d’entretenir une relation privilégiée.

"Je voyage beaucoup partout dans le monde et à chaque fois, j’en profite pour les rencontrer. C’est l’occasion d’échanger, de dessiner ensemble ou de leur tirer le portrait, raconte Fabien, surpris de l’intérêt que suscite son travail chez certains. Il m’est arrivé que des abonnés me prennent dans leurs bras en pleur. Qu’on fasse ça dans les bras de Lady Gaga, je comprends, mais dans les miens, c’est autre chose ! C’est parce que mes dessins les ont touchés à un moment particulier de leur vie. Il faut dire que le monde de l’illustration gay est souvent très sexualisé et manque de tendresse, ce à quoi je suis beaucoup attaché. Et c’est peut-être ce qui me démarque des autres."

Soutien… et cyberharcèlement

Des liens très importants qui ont permis à l’artiste de rayonner à l’international. "Mon travail correspond à un marché de niche qui peut mieux fonctionner à l’étranger, en dehors de la Nouvelle-Calédonie. Aujourd’hui, je me sens très proche de mes abonnés et j’ai conscience que je ne serais jamais arrivé à ce niveau sans eux, assure l’illustrateur. C’est aussi cette communauté qui m’a permis de remonter la pente après ma dépression. C’est elle qui m’a fait peu à peu sortir de mon canapé. Certes, les réseaux sociaux ne sont pas idéaux. Le cyberharcèlement existe. Il m’arrive de recevoir des menaces de mort uniquement parce que je dessine des hommes. Mais c’est à la marge et je préfère me concentrer sur tout le beau et le positif qui se dégagent de cette communauté."

Pour autant, ces derniers temps, l’artiste "instagrameur" a décidé de lever le pied et d’être un peu moins présent sur le Web, tant la gestion des réseaux sociaux est un travail à plein temps. "Il n’y a pas de secret. Si on veut que ça marche, il faut beaucoup poster et beaucoup communiquer, tout en gérant ses notifications, etc. À un moment donné, il y a eu un surplus car je passais des journées entières dessus en plus du dessin. Depuis la Covid, j’ai donc décidé de me mettre plus en retrait."

Un recul nécessaire qui devrait lui dégager du temps pour se donner les moyens de ses nouvelles ambitions : exposer de nouveau davantage à l’étranger, notamment à Paris, où il présentait son travail plusieurs fois par an avant la pandémie. D’ici-là, les Calédoniens peu adeptes des réseaux sociaux peuvent voir un aperçu de son univers à la galerie Artfacoty, au centre-ville de Nouméa.