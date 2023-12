La province Sud adopte le dernier budget de la mandature

Priorité à l'investissement et à la maîtrise des dépenses. Voilà les deux tendances que l'exécutif provincial a voulu défendre à travers son budget primitif 2024, soumis au vote des élus ce jeudi 21 décembre lors de l'assemblée de province.

Un dernier budget de la mandature, avant de nouvelles élections prévues l'année prochaine, qu'il a fallu élaborer malgré un "manque de visibilité sur l'évolution de la fiscalité et l'écart croissant entre la part de la population et le pourcentage de la clé de répartition".

Contrainte à "la prudence", la province Sud a toutefois construit un budget en hausse de 3 % par rapport à l'année dernière. Il s'élève à 56,83 milliards de francs, en sa basant sur l'estimation d'une assiette de 110 milliards versés par la Nouvelle-Calédonie aux trois provinces et une fiscalité additionnelle de 8,3 milliards. Le reste des recettes 2024 proviendront des dotations de l'Etat et d'un emprunt de 7,5 milliards.

Passes d'armes entre la majorité et Calédonie ensemble

Côté investissements, la province Sud prévoit une enveloppe de 12,1 milliards de francs, un chiffre stable. Le budget de fonctionnement, lui, reste "très contraint". La masse salariale augmente à nouveau (+1,6 %), pour s'établir à 20 milliards de francs, notamment en raison des hausses de cotisations sociales et de la Caisse locale des retraites (CLR).

Un rapport qui a donné lieu à quelques passes d'armes, en particulier entre la majorité et Calédonie ensemble. Philippe Michel a en effet mis en doute certaines affirmations de la présidente, Sonia Backès, notamment sur le fonds de roulement, les efforts d'investissements et la masse salariale. L'ancien locataire de la Maison bleue entre 2014 et 2019 a demandé "plus d'humilité si ce n'est d'honnêteté" au sujet de la bonne santé financière de la collectivité. "Cela n'a rien à voir avec vos prétendus efforts de gestion", mais aux "5 milliards supplémentaires versés par la Nouvelle-Calédonie". En réponse, Sonia Backès a rappelé le bilan financier de Calédonie ensemble lors de ses différentes mandatures. "L'augmentation des dépenses de fonctionnement sous la présidence de Philippe Gomès [2004-2009 NDLR], c'est +53 %, c'est énorme. Nous c'est -9 %. Quant à l'investissement : nous affichons 12,2 milliards de dépenses réelles en 2023, soit + 40 % par rapport à la mandature de Philippe Michel."

Une bataille de chiffres jugée "ridicule" par Nicolas Metzdorf. Le député s'est voulu péremptoire : "La province Sud est encore une fois la collectivité la mieux gérée du territoire, c'est tout, le reste du débat est inutile."

Le budget primitif 2024 a été adopté sans les voix de Calédonie ensemble et de l'Eveil océanien.