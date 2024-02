Congrès : les élus réunis pendant deux jours pour voter le budget 2024

Après deux semaines de vacances, le Congrès fait sa rentrée ce mercredi 7 février. Le retour des élus sur les bancs de l’hémicycle du boulevard Vauban s’annonce rude. Ces derniers vont en effet se pencher sur le lourd et houleux dossier du budget primitif 2024. Il y a un mois, l’ensemble des groupes politiques avaient voté en faveur des orientations budgétaires du gouvernement, non sans critiques venues du rang non-indépendantiste, notamment autour des nouvelles taxes et augmentations d’impôts proposées par l’exécutif pour remplir les caisses.

Ce mercredi, celui-ci va leur soumettre une proposition de budget pour l’année 2024. Ou plutôt de trois budgets. Le premier texte concernera le budget annexe de reversement, créé en 2012 et dédié aux taxes et aux impôts collectés par la Nouvelle-Calédonie pour le compte d’autres entités (Cafat, port autonome…). Il s’établit, pour 2024, à 79 milliards de francs, en augmentation de 13 % par rapport à l’année dernière liée à une réaffectation de la TGC au bénéfice de l’Agence sanitaire et sociale (ASS-NC) ainsi qu’à la hausse des centimes additionnels (patentes) et de la contribution calédonienne de solidarité (CSC).

Un budget propre en baisse de 33 %

Le second texte, lui, détermine le budget annexe de répartition, dont le montant s’élève cette année à 122 milliards de francs. Il regroupe l’ensemble des crédits dédiés au financement des autres collectivités territoriales. Ainsi, 55,5 % de cette somme est réservée aux provinces et entre 16,75 % 18,75 % aux communes, à travers le Fonds intercommunal de péréquation. De ce budget, la Nouvelle-Calédonie en retient une part entre 25,75 % et 27,75 % pour son budget propre. En 2024, l’assiette des dotations pour le budget de répartition est en baisse de 6 % par rapport à 2023, notamment en raison d’une chute des droits de douane (-1 milliard).

Dernier projet de délibération examiné par les membres du Congrès, et non des moindres : le budget principal de la Nouvelle-Calédonie. Il a été arrêté par l’exécutif à 58 milliards de francs. Un montant en très forte baisse (- 33 %) par rapport à 2023, où il avait été établi à 87 milliards de francs.