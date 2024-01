Consommation : les prix se sont stabilisés en décembre

Les prix ont stagné durant les deux derniers mois de l’année 2023. C’est du moins ce que révèle le dernier indice des prix à la consommation des ménages publié par l’Institut de la statistique et des études économiques (Isee), ce lundi 15 janvier. Hors tabac, ils ont en effet peu évolué dans leur ensemble entre novembre et décembre (-0,1 %).

Dans le détail, le document dévoile des prix des produits manufacturés en baisse, notamment en raison "de fortes actions de promotion", souligne l’Institut. Cette baisse est surtout observée pour les gros outillages (-19,2 %), les meubles et ameublements (-5,4 %), les pièces détachées pour véhicules (-2,7 %), les vêtements (-1,7 %), les voitures (-0,7 %) ainsi que les produits de soins et d’hygiène corporelle (-0,8 %). En un an, les prix des produits manufacturés ont baissé de 2 %.

Les prix de l’énergie chutent

Autre baisse notable : les prix de l’énergie ont chuté d’1,3 % entre novembre et décembre après quatre mois consécutifs de hausse. Elle est directement liée aux prix des carburants (-3,6 % pour l’essence et -2,1 % pour le gazole) et, dans une moindre mesure, au prix du charbon (-1,4 %). À la pompe, les prix s’élèvent ainsi à 171,2 F/L pour l’essence et 164 F/L pour le gazole. À l’inverse, le prix du gaz explose : +8 % en décembre, tandis que ceux de l’électricité stagnent. Depuis décembre 2022, les prix de l’énergie ont baissé d’1,9 %.

Côté alimentation, les prix ont amorcé un repli lors du dernier mois de l’année (-0,6 %) après une hausse en novembre (+1,2 %). On doit cette baisse à l’évolution du prix des fruits (-6,9 %), notamment ceux de saison comme l’ananas, le letchi, le melon ou encore la pastèque. Le prix du poisson affiche lui aussi une baisse (-1,9 %), tout comme les produits laitiers (-0,8 %), les produits sucrés (-0,8 %) et les légumes (-0,2 %). Seuls les prix de la viande augmentent : +0,3 %, "tirés par les prix de la volaille", précise l’Isee. Concernant les boissons, celles non alcoolisées continuent de diminuer (-0,4 %) et celles alcoolisées stagnent : la hausse du prix des bières (+0,4 %) est compensée par la baisse des prix de l’alcool fort (-0,5 %) et du vin (-0,2 %).

À rebours de l’énergie, de l’alimentation et des produits manufacturés, les prix des services suivent une tendance à la hausse et ont augmenté de 0,9 % entre novembre et décembre. En cause : des prix du transport aérien qui grimpent (+10,2 %) en lien avec la haute saison, et "dans une moindre mesure, par les tarifs d’entretien et réparation des véhicules personnels (+2,9 %) et du transport maritime (+6,8 %)", souligne l’Isee. Si le prix du tabac est resté inchangé entre novembre et décembre, l’Institut rappelle qu’il a augmenté de 8,1 % en un an.

En glissement annuel, les prix à la consommation ont ainsi stagné en Nouvelle-Calédonie (-0,1 %) entre décembre 2022 et décembre 2023.