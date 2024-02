Le budget 2024 adopté à la majorité

Il aura fallu près de onze heures aux membres du Congrès pour venir à bout de la séance de jeudi. Au terme d’un examen approfondi et de débats parfois tendus, les trois budgets (de répartition, de reversement et propre) 2024 de la Nouvelle-Calédonie ont été adoptés à la majorité.

Un vote qui intervient tôt dans l’année, contrairement à l’année dernière où le budget avait été adopté le 30 mars. Le résultat d’une volonté de l’exécutif de disposer rapidement d’un budget, mais qui a aussi pour conséquence de laisser des zones d’ombre sur certains grands enjeux de l’année.

Budget supplémentaire en juin

En effet, ce vote début février n’a pas permis au gouvernement d’inscrire les résultats reportés 2023 ainsi qu’un éventuel (et espéré) soutien financier de l’État. Certaines dépenses, notamment sur la question du nickel et du Ruamm, sont donc absentes du budget 2024. D’ici le mois de juin, un budget supplémentaire sera proposé par le gouvernement pour répondre à ces "incertitudes".

Pour la même raison, c’est un budget primitif en baisse de 33 % par rapport à 2023 qui a été soumis au vote des élus. Il s’élève à 58 milliards de francs. Le budget primitif 2024 a été adopté à 28 voix pour (UC-FLNKS et Nationalistes, Uni et Éveil océanien), 13 voix contre (Loyalistes et Rassemblement) et 7 abstentions (Calédonie ensemble et Mme Saliga-Lutovika).